26 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 20:15 — REGNUM В Музее истории Лефортова открылась выставка «Промышленное Лефортово. Истории заводов, фабрик и фабрикантов». Выставка рассказывает о главных промышленных предприятиях района — Московской чайной фабрике, заводах «Серп и молот», «Москабельмет», «Компрессор», акционерном обществе «Шестерня-Ситроен», а также об их создателях и о том влиянии, которое они оказали. Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.

На выставке представлены подлинные образцы продукции заводов и уникальные экспонаты из фондов Музея Москвы, Политехнического музея, Центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина, Музея современной истории России, среди которых наградные значки, плакаты и афиши, фотографии, открытки и кинохроника.

Выставка «Промышленное Лефортово. Истории заводов, фабрик и фабрикантов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На открытии выставки выступили с приветственным словом и словом благодарности приглашенные гости и участники выставочного проекта: генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, руководитель Музея истории Лефортова Наталия Смолянинова, заместитель главы управы Лефортова по работе с населением Марина Борисовна Осипова, помощник депутата района Лефортово Сергей Толстопятов, заместитель генерального директора по развитию Политехнического музея Наталья Сергиевская, архитектор, краевед Данила Куров и заслуженный работник культуры Василий Васильевич Панченков.

Выставка «Промышленное Лефортово. Истории заводов, фабрик и фабрикантов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Панченков выступил перед собравшимися и поделился ранее мало кому известным фактом истории, связанным с районом Лефортово, о заводе «Серп и молот».

«В 1922 году заводу «Гужон» присвоили название «Серп и молот». Изучая искусство 20-х годов, обнаружил художника Евгения Ивановича Камзолкина. Он был членом Союза художника Москвы, жил в Подмосковье в городе Пушкине. Изучая документы, обнаружил мандат, где директор постоянной показательной выставки ВСНХ командирует Е.И. Камзолкина зарисовать доменную печь на завод бывший «Гужон» для создания соответствующего панно на выставку. Документ датируется 23 января 1923 г. Художник из Подмосковья является автором эмблемы «Серп и молот». Это та эмблема, которая вошла составной частью в наш государственный герб. И которая печаталась на всех государственных бланках», — отметил в своем выступлении работник культуры Василий Васильевич Панченко.

Образцы продукции предприятий Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка рассказывает о появлении и развитии промышленных предприятий в одном из районов Москвы — Лефортове. В последнее годы заводы перепрофилируются, фабрики перестают работать, а на месте крупнейших промышленных предприятий вырастают жилые кварталы. Выставка рассказывает о важности сохранения памяти о районообразующих фабриках и заводах, многие из которых утрачены.

Образцы продукции предприятий Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит в Москве в Музее истории Лефортова до 3 апреля 2022 года по адресу Крюковская, дом 23.