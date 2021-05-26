Томск, , 12:45 — REGNUM В лесах Томской области с начала мая 2021 года выявлено 13 незаконных рубок. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в областной администрации.

Четыре незаконных рубки обнаружили в Тимирязевском лесничестве, три — в Томском, по две — в Колпашевском и Кривошеинском, по одной — в Зырянском и Шегарском лесничествах.

Общий объем незаконных рубок оценили в 661 кубометр, ущерб составил 6,1 млн рублей. Материалы переданы в полицию.

Добавим, с начала 2021 года в лесах Томской области государственные лесные инспекторы выявили 69 фактов незаконной заготовки древесины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии задержан «чёрный» лесоруб, успевший заготовить около 5 кубометров древесины в защитных лесах.

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