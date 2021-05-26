Москва, , 12:45 — REGNUM Лучшим вратарём сезона 2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба турнира.

В завершившемся сезоне Гилерме провёл 25 матчей в РПЛ, в 14 из которых сыграл «на ноль». По итогам сезона «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице.

Гилерме защищает цвета «Локомотива» с 2007 года. Вместе с клубом он стал чемпионом России (2018), четыре раза выиграл Кубок России (2015, 2017, 2019, 2021) и стал обладателем Суперкубка России (2019).

Читайте также: Определён лучший гол мая в Российской премьер-лиге