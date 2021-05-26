Челябинск, , 12:44 — REGNUM В Челябинске местного жителя могут наказать за хранение и перевозку медвежонка без соответствующих документов. Об этом заявил журналистам замглавы минэкологии региона Виталий Безруков.

Личность гражданина, который ранее выгуливал медведя на пляже, полном людей, установили. Оказалось, что у него нет на медведя никаких документов. Медвежонок изъят. Его состояние оценивают как отличное.

«Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу медведя», — отметил Безруков.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин выгуливал медвежонка на пляже. При этом среди отдыхающих там было много детей, которые тесно контактировали со зверем.

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