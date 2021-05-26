Берлин, , 12:45 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило проект по кастомизации Mercedes S-Class нового поколения. Об этом сообщается на сайте компании.

Пакет обновлений включает в себя: кузов из углеродного волокна, новую комбинацию колес и шин, стильный интерьер и более мощные бензиновые и дизельные двигатели.

Специалисты Mansory создали для нового S-Class иные боковые юбки, два вида декоративных элементов воздухозаборника переднего бампера, два типа диффузора, спойлер и также два различных варианта крышки багажника из углеволокна.

Кроме того, в комплект входят два вида корпусов боковых зеркал заднего обзора, значки Mansory и три разных типа колёс.

Максимальная мощность автомобиля от Mansory равна 526 л. с. (629 Нм).

Ранее компания Mansory представило Mercedes AMG G63 в версии Viva Edition. Всего будет собрано десять таких автомобилей. Модель получила оригинальные Y-образные колёсные диски с низкопрофильными шинами.

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