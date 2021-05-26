Обнинск, Калужская область, 26 мая, 2021, 13:17 — ИА Регнум. На Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) Калужской области проведена инспекционная проверка соответствия системы менеджмента качества требованиям международных стандартов. Эксперты подтвердили эффективность организованной на предприятии системы управления качеством и её соответствие международным нормам, принятым при производстве продукции для аэрокосмической отрасли. Об этом 26 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Technologiya.ru Продукция «Технологии» — каркасы солнечных батарей космических аппаратов

Аудит был проведён в подразделениях, специализирующихся на разработке и выпуске изделий из полимерных композиционных материалов и специального остекления для авиастроения и космической отрасли. В ходе проверки оценивались как производственные процессы и организация обеспечивающей инфраструктуры в совокупности с системой организации работы с потребителями, так и научно-исследовательская деятельность. «Технология» является обладателем ряда уникальных научно-технических решений по выпуску продукции для ракето‑ и самолётостроения, не имеющей сопоставимых аналогов. К числу таких относится птицестойкое авиационное остекление из монолитного оптического поликарбоната, которым оснащаются перспективные отечественные истребители, а также каркасы солнечных батарей космических аппаратов, обладающие лучшими в мире весовыми характеристиками — 400 гр/м2.

«То, что предприятие на протяжении десятилетий остается лидером в сфере разработки и серийного выпуска высокотехнологичной продукции для аэрокосмической отрасли, является следствием неукоснительного следования заданным стандартам. В том числе и внутренним, требования которых зачастую могут превышать международные нормативы», — отметил Андрей Силкин.