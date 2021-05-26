Минск, , 12:42 — REGNUM После сообщения о бомбе на борту самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин, лайнер не захотели принять аэропорты целого ряда стран. Об этом 26 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

"Почему командир экипажа решил посадить в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров? Почему никто не захотел принять самолёт, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев», — поинтересовался глава государства.

Лукашенко недоумевает, почему теперь эти страны ведут себя как «страждущие и рыдающие».

«Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?» — сказал белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолёт авиакомпании Ryanair экстренно сел в аэропорту белорусской столицы из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. При этом был задержан находившийся на борту лайнера основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

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В связи с инцидентом лидеры ЕС приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и совершать полёты над его территорией. Кроме того, европейским авиаперевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае с посадкой самолёта ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске действовал законно, «защищал людей по всем международным правилам».