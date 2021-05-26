Тюмень, , 12:42 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 55 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 56 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 26 мая коронавирусом заразились 36 515 человек, выздоровели 34 963 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Тюменской области с начала пандемии к 26 мая скончались 552 пациента с COVID-19, что на три человека больше, чем днём ранее.