Смоленск, , 12:42 — REGNUM Около 17 млн рублей в виде неустойки взыскали власти Смоленской области с поставщика модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом 26 мая сообщил губернатор Алексей Островский в ходе своего отчёта перед депутатами облдумы о работе администрации региона в 2020 году.

«На данный момент возведение модульных конструкций всех 49 ФАПов завершено. Процесс поставки ФАПов не был осуществлен в связи с выявленными в процессе экспертизы несоответствиями контракту. Я неоднократно повторял, что, поскольку реализация национальных проектов направлена на качественное улучшение уровня жизни населения, отклоняться от сроков их выполнения — недопустимо!», — подчеркнул Островский в отчёте.

Губернатор уточнил, что власти не имеют права принимать объекты с нарушениями ради недопущения срыва сроком исполнения контрактов.

«Сегодня компания уже устранила все замечания, и буквально на днях был принят последний ФАП. В связи с неисполнением условий контракта с поставщика в рамках банковской гарантии была взыскана неустойка в размере порядка 17 млн рублей — данные денежные средства направили в областной бюджет, — сообщил Островский.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области не смогли ввести в эксплуатацию в установленные сроки, в 2020 году, 49 новых ФАПов. Причиной срыва сроков власти назвали тогда нарушения со стороны подрядчика.