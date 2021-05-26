Чебоксары, , 12:42 — REGNUM В Моргаушском районе Чувашии прокуратура заинтересовалась особенностями продажи здания бывшего детского сада. При продаже его стоимость за три года в пять раз упала в цене, а затем выставлено на продажу в 14 раз дороже выкупной стоимости. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Проверка проводилась после публикаций о продаже здания бывшего детского сада «Тюльпан», построенного в 1986 году в селе Большое Карачкино Моргаушского района. Его площадь превышает 750 кв. метров.

Прокуратура установила, что из-за загрузки детсада на 33,3% было принято решение о его присоединении к большекарачкинской школе, а само здание из-за «значительных затрат на содержание» в 2017 году выставили на продажу. В ведомстве со ссылкой на экспертную оценку отмечают, что начальная рыночная цена превысила 3,4 млн рублей и в течение трёх лет его не могли продать из-за отсутствия заявок.

«На основании проведённой оценки здания в 2020 году, его стоимость снижена до 692 тыс. рублей и в январе 2021 года оно было продано индивидуальному предпринимателю за указанную сумму», — говорится в сообщении.

В ходе проверки в адрес главы администрации Моргаушского района внесено представление «по фактам отдельных нарушений порядка принятия решения об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей».

«Кроме того, в ходе проверки установлено, что на популярном интернет-сайте объявлений размещена информация о продаже вышеуказанного здания бывшего детского сада за 9,8 млн рублей, что существенно превышает сумму его приобретения», — отмечается в релизе.

По данным фактам информация и материалы проверки направлены в органы полиции для проведения процессуальной проверки. В частности, в надзорном ведомстве указывают на пятикратное падение начальной цены здания за три года (в 2017 — 2020 годах), а также последующее 14-кратное удорожание объекта на рынке, что вызывает вопросы у правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2021 году планируют потратить более 2 млрд рублей на приведение школ и детских садов в «нормативное состояние». Речь идёт о зданиях с изношенностью более 50%.

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