Донецк, 26 мая 2021, 12:42 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин напомнил о седьмой годовщине первого авиаудара, нанесённого украинскими военными по Донецку. Соответствующее сообщение опубликовано 26 мая на официальном сайте политика.
Пушилин отметил, что жители ДНР выстояли, продолжают жить, строить и защищать свою страну, несмотря ни на что.
Напомним, ранее боевики ВСУ отправили в ДНР при помощи воздушных шаров листовки провокационного содержания.
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