Донецк, , 12:42 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин напомнил о седьмой годовщине первого авиаудара, нанесённого украинскими военными по Донецку. Соответствующее сообщение опубликовано 26 мая на официальном сайте политика.

«Двадцать шестое мая 2014 года — этот день навсегда врезался в память каждого жителя Донецка. Первые авианалёты. Северо-запад города в огне и дыму. Погибшие и раненые — мирные жители и ополченцы. Война стала страшной реальностью для дончан», — сказано в заявлении.

Пушилин отметил, что жители ДНР выстояли, продолжают жить, строить и защищать свою страну, несмотря ни на что.

Напомним, ранее боевики ВСУ отправили в ДНР при помощи воздушных шаров листовки провокационного содержания.

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