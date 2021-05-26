Минск, , 12:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал провести реформу избирательной системы республики. Об этом он заявил 26 мая на встрече со своими сторонниками в Доме правительства.

«Нашу избирательную систему надо шлифануть, но таким образом, чтобы это было удобно для наших людей, для нашей страны», — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что референдум по новой конституции в Белоруссии пройдет на высоком уровне и открыто. «В этом залог легитимности будущей конституции, по которой будет жить следующее поколение, а может быть, и не одно», — сказал Лукашенко.

Напомним, 21 мая глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что избирательное законодательство в республике будет меняться после конституционного референдума.