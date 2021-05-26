Рязань, , 12:48 — REGNUM В Рязанской области 26 мая выявлено 50 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 29 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. За минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,18%. Всего в Рязанской области подтверждён уже 29 021 случай заболевания COVID-19. Справились с болезнью 27 564 человека, в том числе 52 пациента — выписаны за последние сутки.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 517 ковид-пациентов региона, из них смерть четырёх подтверждена за минувшие сутки.