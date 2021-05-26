Москва, , 12:39 — REGNUM Министерство по культуре и туризму Калининградской области готовит нормативно-правовую базу для введения курортного сбора. Такое поручение дал губернатор Антон Алиханов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Точный размер курортного сбора в Калининградской области пока не установлен. Плата будет взиматься только с туристов старше 18 лет. Курортный сбор не распространится на тех, кто постоянно проживает в регионе.

По мнению экспертов в турбизнесе, скорее всего, сумма курортного сбора в Калининградской области составит от 50 до 100 руб. При турпотоке в 1,5−2 млн туристов он принесет региону порядка 150−200 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, правом на введение курортного сбора должны обладать все российские регионы, считает Министерство экономического развития РФ.

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