Москва, 26 мая, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о распространении «дальневосточного гектара» на Арктическую зону, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Андрей Яковлев. Арктическое чудо. 1934

Механизм получения «северного гектара» будет отличаться от действующего механизма предоставления гражданам земельных участков по программе «Дальневосточный гектар».

Граждане будут вправе выбирать земельные участки только на специально выделенных для этого территориях, определенных законами соответствующих регионов, относящихся к Арктической зоне.

Проект такого закона региона в части описания местоположения территорий действия федерального закона и определения площади таких территорий должен учитывать интересы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и с этой целью подлежит согласованию в том числе с Минвостокразвития России.

Предоставление участков предполагается в два этапа. На первом этапе, который длится полгода, подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование «северного гектара» смогут только граждане, имеющие регистрацию по месту жительства на территории соответствующего субъекта РФ или соответствующего муниципального образования.

На втором этапе в программе сможет участвовать любой гражданин Российской Федерации, а также участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.

В Арктическую зону входят Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Карелия, Коми, Якутия, Красноярский край, Архангельская область.

Еще одно положение разрешает успешно освоившим гектар на Дальнем Востоке получить бесплатно еще один.

Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 августа.