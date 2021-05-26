Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Пакет законодательных мер, направленных на повышение эффективности дипломатического давления США на Китай, внес 25 мая на рассмотрение член палаты представителей демократ США Грегори Микс, сообщает The Hill.

По словам Микса, который занимает пост главы комитета палаты представителей по иностранным делам, законопроект «Об обеспечении глобального лидерства и взаимодействия США» (Ensuring American Global Leadership and Engagement/EAGLE) поспособствует «оживлению американской дипломатии, лидерства и инвестиций по всему миру в ответ на политические вызовы, которые представляет собой КНР».

«Закон EAGLE демонстрирует приверженность комитета по иностранным делам палаты представителей к признанию незаменимой роли Америки и активизации наших союзов и партнерств для укрепления международного порядка, который защищает интересы Америки и способствует поддержанию глобального мира и процветания», — говорится в заявлении Микс.

«Китайская Народная Республика все больше стремится подорвать этот основанный на правилах порядок и поставить под сомнение место Америки в нем. Мы должны использовать истинные сильные стороны Америки и сосредоточиться на реальных проблемах, которые ставит [Китайская Народная Республика]. Америка выйдет вперед, если мы будем инвестировать в наших людей и институты, соблюдать наши непреходящие ценности и мобилизовать наших союзников», — добавил законодатель.

Среди прочего, законопроект предусматривает финансирование расширения персонала и ресурсов, предназначенных для Азии, и рекламирует приоритеты американской внешней политики, такие как укрепление союзов с азиатскими партнерами и привлечение Китая к «ответственности за климат».