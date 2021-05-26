Вашингтон, 26 мая 2021, 12:38 — REGNUM Пакет законодательных мер, направленных на повышение эффективности дипломатического давления США на Китай, внес 25 мая на рассмотрение член палаты представителей демократ США Грегори Микс, сообщает The Hill.
По словам Микса, который занимает пост главы комитета палаты представителей по иностранным делам, законопроект «Об обеспечении глобального лидерства и взаимодействия США» (Ensuring American Global Leadership and Engagement/EAGLE) поспособствует «оживлению американской дипломатии, лидерства и инвестиций по всему миру в ответ на политические вызовы, которые представляет собой КНР».
Среди прочего, законопроект предусматривает финансирование расширения персонала и ресурсов, предназначенных для Азии, и рекламирует приоритеты американской внешней политики, такие как укрепление союзов с азиатскими партнерами и привлечение Китая к «ответственности за климат».