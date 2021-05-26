Москва, 26 мая 2021, 12:43 — REGNUM Российский президент Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Казахстаном о военном сотрудничестве. Документ опубликован 26 мая на официальном портале правовой информации.
«Ратифицировать договор между РФ и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве, подписанный в городе Нур-Султане 16 октября 2020 года», — гласит федеральный закон.
Государственная дума приняла документ 11 мая, Совет Федерации одобрил его 19 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, новый договор подписан после утраты актуальности отдельных положений договора от 28 марта 1994 года. Новый документ предусматривает военное сотрудничество Москвы и Нур-Султана не только в сфере образования и подготовки армейских кадров, но и в проведении двусторонних и многосторонних учений. В договоре также говорится о совместной миротворческой деятельности, работе в рамках международных организаций, противодействии вызовам и угрозам региональной безопасности, общих проектах в армейской культуре и спорте.