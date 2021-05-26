Москва, , 12:37 — REGNUM Продажа имущества банкротов является в России «серой зоной», заявил 26 мая глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

Решетников прокомментировал готовящиеся изменения в законодательстве о банкротстве. По его словам, через нормальную процедуру банкротства можно спасти и предпринимателя, и рабочие места, но нынешний механизм перестал справляться с возложенными функциями.

«Страна сильно изменилась. На момент принятия, на тот момент это было правильный, абсолютно нужный институт. Но экономика выросла — одёжку надо менять», — сказал глава Минэкономразвития.

Министр пояснил, что новый законопроект, который находится сейчас в Государственной думе, призван ускорить процедуры банкротства, сделать их гибкими. Также предусмотрена более чёткая защита рабочих мест.

«Продажа имущества банкротов — это сейчас серая зона. По сравнению с развитыми странами, кредиторы наши получают кратно меньше средств при процедуре банкротства. И это занимает значительно более время, нежели вообще это возможно», — заключил Максим Решетников.