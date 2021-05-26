26 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В Ставрополе 25 мая прошел сильный ливень. Из-за дождевых потоков улицы города стали напоминать многоводные реки, по которым плыли машины. Непроходимыми стали дворы многоэтажек, а в одном из районов можно было ловить рыбу, которая вырвалась из пруда прямо на улицы. Возмущенные горожане выплеснули свое негодование на страницы соцсетей.

Ольга Карпова, , 20:06 — REGNUM Ставрополь в очередной раз стал жертвой стихии. Если зимой город утопал в сугробах, которые вызывали раздражение жителей, испытывавших из-за этого огромные проблемы, то теперь столица Ставрополья поплыла из-за сильных ливней с градом.

Ливень Ставрополь.рф

Горожане, уставшие от коммунальных проблем, высказали в соцсетях свое негодование по поводу ситуации, вызванной отсутствием ливневок. Многие из них обращались напрямую к мэру Ставрополя Ивану Ульянченко, комментируя его видеопост на странице в Instagram, в котором он следил за устранением последствий ливней прямо с улиц города. Это личное присутствие тут же было оценено.

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«Приятно видеть, что мэр не лежит в кроватке дома, а в 10 вечера находится на объектах!» — высказался Виталий Ж.

«Золотой человек. В 11 ночи лично следит за работами. Спасибо!» — согласилась с ним Инна С.

Глава города Ставрополя Иван Иванович Ульянченко Ставрополь.рф

Однако их оптимизма многие подписчики страницы мэра в соцсети не оценили. Одни критиковали отношение в проблеме в целом.

«То снег, то дождь — и всегда не готовы! То лопаты брали, теперь лодки или ласты», — не удивился происходящему один из них.

«Снег — беда, ливень — беда. Скоро жара начнется — и тоже будет беда! Возьмитесь уже за голову и начните делать. Или у нас теперь ливни в мае так же неожиданно приходят, как и морозы со снегом в декабре?!» — поинтересовался Alexeyushka S.

«Город на высоте! Как дождь — город на дне? Надо все силы бросить на ливнёвки! Многолетняя беда вам досталась в наследство, но решать вопрос нужно!» — посочувствовал мэру и посоветовал, что делать, еще один неравнодушный горожанин.

«Весь юг затоплен, где ливнёвки? Почему по новым дорогам течёт вода? Почему по частному сектору нет ответа за прорванную плотину пруда и полное отсутствие дренажа на дорогах. Хватит показухой заниматься, займитесь своей работой напрямую», — потребовал Юрий.

«Проблема ливнёвок возникла не вчера и не сегодня, вместо бесполезных светодиодных деревьев в центре за 140 млн лучше бы острыми проблемами занимались», — намекнула на потраченные из бюджета денежные средства на сооружение арт-объекта «Чудо-деревья», которые до сих пор будоражат горожан, Надежда Р.

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«Многих последствий стихии можно было бы избежать, если бы слышали народ. Военный городок: писали и просили придумать что-нибудь с прудом, который территориально находится в городском ведомстве, только отписки получили в ответ. И вот стихия. Смыло дворы частного сектора, кто восстановит ущерб, интересно», — возмутилась давней проблемой, которая возникает из-за пруда, расположенного за микрорайоном военного городка, Ирина Б.

Затопленные дворы. Ставрополь Цитата из видео на YouTube

«Действительно, сколько раз уже писали про этот пруд за военным городком! В марте сколько дворов у людей затопил он! Сегодня же его прорвало. Да так, что рыба по улицам плавала! Во дворах просто реками шла вода из этого пруда, водопадами у многих во дворы прорывалась. МЧС спасибо — помогали выкачивать воду из домов!» — рассказал подробности Иван Иванович.

«Наш дом топит после любого дождя, боюсь представить, что там с фундаментом, такими темпами дом развалится быстрее, чем мы ипотеку выплатим», — огорчилась из-за очередных ливней Надежда — владелица новой квартиры, в которой жить страшно из-за угрозы разрушения.

Не осталась в стороне от комментариев пользователей и администрация Ставрополя. По ряду жалоб, оставленных на странице мэра в Instagram, было предложено указать точный адрес, чтобы оказать помощь. Другие сообщения были прокомментированы следующим образом:

«Здравствуйте. Вопрос строительства ливневой канализации по указанному адресу будет рассмотрен при формировании перспективных планов».

Вроде бы и не отказали, но почему-то оптимизма такие ответы жителям столицы края не внушили и надежды на скорое решение вопроса не оставили.