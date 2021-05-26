Барнаул, , 12:33 — REGNUM В Барнауле группа девочек-подростков надругалась над ученицей начальных классов школы № 70. Как сообщил алтайский правоохранитель — автор телеграм-канала u_crimes_brn, инцидент произошёл днём, 23 мая, в одном из заброшенных домов: трое девочек, самой старшей из которых всего 14 лет, избили, а потом посадили на пластиковую бутылку 11-летнюю школьницу.

Весь процесс с издевательствами истязатели засняли на смартфон, а потом отправили видео матери пострадавшей. Как сообщила 26 мая помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

В правительстве Алтайского края данный случай назвали вопиющим.

«Как только об этом стало известно, была организована проверка, информация подтвердилась. Итоги проверки были доложены губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Он поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и её семье», — сказано в официальном сообщении.

Также отмечено, что представители министерств образования, здравоохранения и ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних в настоящее время занимаются подробным выяснением причин и условий происшествия.

«Ребенку оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. На месте работают уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева и следователи Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю», — отмечает телеграм-канал алтайского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Барнауле был вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, который 7 февраля 2020 года, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил насилие над ребёнком.

Читайте также: Барнаулец представился ребёнку почтальоном и совершил насилие