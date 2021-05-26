Краснодар, , 12:31 — REGNUM Законопроект, ограничивающий высотность для новых санаториев и отелей на побережье Краснодарского края, приняли в первом чтении депутаты краевого Законодательного собрания 26 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Мы уже приняли закон о запрете жилищного строительства в 500-метровой зоне, и отельеры его оценили, земля для них стала доступнее. Теперь нам важно открыть вид на море и горы, а не на стену из стекла и бетона. Если бы такую политику проводили 15 лет назад, то сейчас у нас не было бы таких высоких цен на отдых и дефицита четырёх‑ и пятизвездочных отелей. Сейчас мы должны создать условия, чтобы начали строиться отели, и так снизим стоимость отдыха. Те, кто расположится на первой линии, окупят вложения расстоянием, а те, кто дальше, установят ниже цены за номера, но самих номеров больше», — рассчитывает губернатор Вениамин Кондратьев.

Документом предусмотрен принцип «каскадной» застройки прибрежных территорий для новых коммерческих зданий: на первой линии побережья, до 100 метров от берега, высота зданий не должна превышать 21 метра, здания, строящиеся на расстоянии от 100 до 200 метров, не должны быть выше 25 метров, на расстоянии от 200 до 300 метров от берега разрешено строить отели высотой до 30 метров.

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