Краснодар, 26 мая 2021, 12:31 — REGNUM Законопроект, ограничивающий высотность для новых санаториев и отелей на побережье Краснодарского края, приняли в первом чтении депутаты краевого Законодательного собрания 26 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Документом предусмотрен принцип «каскадной» застройки прибрежных территорий для новых коммерческих зданий: на первой линии побережья, до 100 метров от берега, высота зданий не должна превышать 21 метра, здания, строящиеся на расстоянии от 100 до 200 метров, не должны быть выше 25 метров, на расстоянии от 200 до 300 метров от берега разрешено строить отели высотой до 30 метров.
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