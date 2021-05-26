Москва, 26 мая 2021, 12:31 — REGNUM Ждать чудес от встречи президентов России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Джо Байдена не стоит, заявил 26 мая постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия и США 25 мая официально подтвердили, что Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве, чтобы обсудить вопросы стратегической стабильности, борьбу с коронавирусом, международную повестку и региональные конфликты.
Смысл саммита президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена заключается в создании каналов коммуникации, поэтому ожидать каких-либо значительных соглашений на этой встрече не стоит, пишет NI.
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