Москва, , 12:31 — REGNUM Ждать чудес от встречи президентов России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Джо Байдена не стоит, заявил 26 мая постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Конечно, её с нетерпением ждут (в Европе) — кто-то с опаской, кто-то с надеждой, но каких-то чудес вряд ли стоит (ждать), но определённый стабилизирующий импульс отношениям между Россией и Европой в случае позитивного результата (саммита) может, конечно, принести», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и США 25 мая официально подтвердили, что Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве, чтобы обсудить вопросы стратегической стабильности, борьбу с коронавирусом, международную повестку и региональные конфликты.

Смысл саммита президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена заключается в создании каналов коммуникации, поэтому ожидать каких-либо значительных соглашений на этой встрече не стоит, пишет NI.

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