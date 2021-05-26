Челябинск, , 12:29 — REGNUM В Челябинске планируется построить современный межуниверситетский кампус, а также IT-квартал. Он этом заявил губернатор области Алексей Текслер депутатам Заксобрания.

Кампус будет представлять из себя открытый студенческий городок нового формата. Там разместят современные лаборатории, а также спортивная и развлекательная инфраструктура.

«Это будет центр притяжения для талантливой молодёжи. Кампус должен стать значимым архитектурным элементом нового облика Челябинска», — заявил чиновник. И добавил, что с федеральным минобразования и науки и с инвесторами по софинансированию возведения кампуса.

Что касается IT-квартала, то он в одной локации объединит самые разные форматы — от офисов и коворкингов до многофункциональных пространств и производственных площадок.