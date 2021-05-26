Волгоград, , 12:34 — REGNUM Новую солнечную электростанцию запустили в эксплуатацию 26 мая на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода. Это уже второй для предприятия подобный объект и шестой в области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Новая солнечная электростанция имеет мощность 20 МВт, под её строительство выделено 17 незадействованных в производстве участков общей площадью около 50 га. Первый комплекс мощностью 10 МВт установили на заводе ещё в 2018 году, он стал и первым в регионе. С вводом второй электростанции выработка электроэнергии на НПЗ увеличится на 24,5 млн кВт*ч в год.

«Сегодня на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода вводим в эксплуатацию вторую очередь солнечной электростанции. Компания «Лукойл», реализуя уникальный проект, не только повышает эффективность производства, но и делает еще один шаг в улучшении экологической ситуации и повышении экологической безопасности», — подчеркнул на открытии электростанции губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По словам первого исполнительного вице-президента ПАО «Лукойл» Вадима Воробьёва, ввод второй солнечной электростанции позволит уменьшить углеродный след предприятия на 12 тысяч тонн. Объект построен в рамках программы поддержки развития возобновляемых источников энергии, причём по условиям контракта 70% всего технического оснащения станции произвела и смонтировала российская компания.

«Приятно видеть солнечную станцию на территории крупного промышленного потребителя — мы добились своей цели. Один из флагманов, воспользовавшись эффективными механизмами поддержки, которые были созданы на уровне правительства РФ, во взаимодействии с регионом реализовал очень важный проект. Уверены, что солнечная станция будет эксплуатироваться также эффективно», — отметил сказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс.

По данным регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, общая площадь шести построенных в области солнечных станций составляет около 250 гектаров, их суммарная мощность — 120 МВт, что сопоставимо с мощностью одной из 23 турбин Волжской ГЭС. В создание объектов солнечной энергетики инвестировано 14,5 млрд рублей.