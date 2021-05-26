Уфа, , 12:30 — REGNUM 90 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Сообщается, что всего в регионе выявили 37 754 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией 35 601 человек, в том числе 136 выздоровели за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе за сутки была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19. Завершили вакцинацию 260 532 желающих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 25 мая в республике выявили 90 новых носителей коронавируса.