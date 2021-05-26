Лаишевский район, Татария, , 12:33 — REGNUM На реке Каме недалеко от города Лаишево села на мель баржа, груженая более 5 тыс. тонн обогащенной песчано-гравийной смесью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие произошло 26 мая в 7:30 (мск) на 1427-м км реки Камы. Судно двигалось от села Грахань Мамадышского района в город Казань. На помощь застрявшей барже отправлен теплоход «Капитан Галяутдинов».

На месте ЧП разлива нефтепродуктов и препятствий для судоходства нет, также как и пострадавших. Причина произошедшего устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2020 года в три часа утра при движении по маршруту Котловка — Казань состава из двух барж, груженных песко-гравийной смесью, и теплохода-толкача «Порт-Артур» одна из барж села на мель.

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