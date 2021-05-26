Сухум, , 12:29 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об изменении концепции внешней политики республики в части, касающейся отношений с Грузией. Документ 26 мая обнародовала пресс-служба главы Абхазии.

В указе говорится об исключении пункта 2.3 концепции из раздела «Урегулирование отношений с Грузией». В нём говорилось, что между Сухумом и Тбилиси возможно создание новых переговорных площадок для обсуждения вопросов, которые представляют взаимный интерес.

Единственной площадкой для диалога между Абхазией и Грузией остаются Женевские дискуссии по Закавказью. В качестве посредников в них участвуют Россия, США, Евросоюз, ОБСЕ и ООН.

Напомним, концепция внешней политики Абхазии была принята Бжанией в декабре 2020 года. Положения, касающиеся установления новых форматов отношений с Грузией, вызвали возмущение среди оппозиционных партий и движений. Из-за этого в Сухуме начался стихийный митинг, после чего Бжания пообещал, что внесёт изменения в концепцию.