Красноярск, , 12:22 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела полиции № 1 МУ МВД России «Красноярское». Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Экс-полицейский обвиняется в покушении на крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст 159 УК РФ). Ещё один фигурант дела — его 71-летний знакомый. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

По данным следствия, в феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его 71-летний знакомый. Он попросил помочь с переквалификацией уголовного дела его приятеля на менее тяжкую статью. Полицейский согласился и попросил за это 600 тысяч рублей. При этом страж порядка знал, что не сможет выполнить просьбу, так как это не входит в его полномочия.

Посредник получил от заинтересованного лица 1 миллион рублей. 12 марта 2021 года он передал 600 тысяч рублей начальнику отдела полиции, а 400 тысяч оставил себе.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейского и посредника в момент передачи денег задержали сотрудники регионального УФСБ.

Уголовные дела с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в суд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске завершено расследование дела экс-начальника отдела полиции