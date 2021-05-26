Вашингтон, , 12:23 — REGNUM Старт продаж компактного седана Mercedes-Benz C-Class 2022 модельного года в версии C300/C300 4Matic состоится в первой половине 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новинка будет представлена в трёх комплектациях: Premium, Exclusive и Pinnacle. Все эти версии получат цифровую приборную панель с 12,3-дюймовым экраном и 11,9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса.

В движение версии модели C300/C300 4Matic будет приводить двухлитровый турбированный мотор с наддувом. Также в моторной линейке появится четырехцилиндровый гибридный двигатель на 255 «лошадей» с временным увеличением производительности на 20 л. с. благодаря 48-вольтовому генератору.

Ранее тюнинговая компания Brabus GmbH из немецкого города Боттроп представила рестайлинговую версию трехрядного флагманского внедорожника Mercedes-AMG GLS 63. Авто имеет карбоновые детали, 24-дюймовые колёсные диски, кожаный салон и модернизированный двигатель PowerXtra B40S-800 производительностью 789 «лошадей» (1000 Нм).

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