Душанбе, , 12:21 — REGNUM Власти Киргизии не уведомляли таджикистанскую сторону об отказе принимать авиарейс Душанбе — Бишкек. Об этом 26 мая сообщили в департаменте информации МИД Таджикистана.

«По данному вопросу кыргызская сторона не предоставила нам никакой официальной информации», — сообщили в министерстве.

Самолет авиакомпании «Сомон Эйр» вылетел из Душанбе в Бишкек в ночь на 25 мая. Самолет не получил разрешение на посадку в Бишкеке, экипаж совершил посадку в аэропорту «Манас.

После нескольких часов ожидания рейс вернулся в Душанбе. На борту самолета находились 177 человек».

Напомним, 24 мая премьер-министр Киргизии Улугбек Марипов заявил, что правительство приняло решение приостановить пересечение границы Таджикистана до разрешения пограничных споров.