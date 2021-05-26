Джакарта, , 12:21 — REGNUM Заместитель посла Индонезии в Индии Ферди Нико Йоханнес Пиай скончался от COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

«Один из лучших сыновей министерства иностранных дел, Ферди Нико Йоханнес Пиай, временный поверенный в делах посольства Индонезии в Нью-Дели, скончался от COVID-19», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Семья посольства Индонезии в Нью-Дели оплакивает кончину заместителя посла.

С середины апреля Индию поразила вторая волна пандемии. Общее количество заболевших достигло 26,9 млн человек, еще 300 тысяч человек погибли.