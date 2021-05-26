Калуга, , 12:53 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 52 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 26 мая. Днём ранее, 25 мая, в регионе было зарегистрировано 48 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 тыс. 426 человек, 1221 человек находятся на лечении, 33 тыс. 871 человек выздоровел.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 334 человека, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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