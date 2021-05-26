Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM В Свердловской области опасаются возможного увольнения со своей работы 21% опрошенных жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе сервиса HeadHunter.

Согласно результатам исследования, 73% респондентов не боятся, что их могут уволить в ближайшее время, а у 21% такие опасения есть.

Для сравнения, в среднем по России не опасаются увольнения 69% опрошенных. Ещё 21% боятся, что их могут «попросить» уйти с работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области резко вырос спрос на пожарных. Вероятно, это связано с резким ростом числа пожаров в регионе.

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