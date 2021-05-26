Дераа, , 12:25 — REGNUM Взрыв произошёл в сирийском городе Дераа на юге страны в день выборов президента, об этом сообщил 26 мая местный источник.

Он уточнил, что взрыв прогремел возле избирательного участка, на площади 16 октября. Там установлен памятник бывшему главе государства, отцу нынешнего президента Хафезу Асаду.

ЧП устроено, чтобы помешать президентским выборам и напугать избирателей, пострадавших нет, сообщил источник РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Сирии проходят президентские выборы. Избирателям предстоит выбрать одного из трёх кандидатов, один из них — действующий лидер, 56-летний Башар Асад.

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