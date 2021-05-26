26 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Цинь Шихуан, , 13:39 — REGNUM В первую годовщину смерти негра Джорджа Флойда, убитого белым полицейским в США, 25 мая мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и другие лидеры общины и политики преклонили колено на 9 минут 29 секунд, чтобы почтить память Флойда. Именно столько на шее негра коленом простоял его убийца. Убийство негра спровоцировало массовые беспорядки в США, которые тут же были направлены на подрыв власти бывшего президента США Дональда Трампа.

Протест в США после убийства в Миннесоте, афроамериканца Джорджа Флойда Иван Шилов © ИА REGNUM

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое мнение касательно данной акции под советующей публикацией в паблике «Микромир».

»Странно, почему те, кто почитают память Флойда, повторяют действия убийцы? Им надо было быть девять минут на земле с заломанной шеей полежать», — зря в корень, отметил Killing Fish Weng.

«Вот что значит увековечить память убийства жестом убийцы. Видимо, они не стороне негра», — согласился другой пользователь.

«Разве это не дань уважения полицейскому, ставшему на одно колено?» — тоже заметил Чжа Иу.

«Мертвые полезнее живых! Это действительно так!» — отметила «Грязь».

»Год спустя противоречие между неграми и белыми превратилось в противоречие между черными, белыми и азиатами. Что-то здесь нечисто», — заметила «Красный шарф».

«Классный спектакль для тех, кто пропустил «Оскар» в этом году», — добавил iBingo.

Китайцы продолжают уже год удивляться всему тому маразму и цирку, что имеет место вокруг убийства Флойда. При том, что существует столько «прекрасных поводов» что-нибудь «почтить».

»Почтить память человека, который был зарезан 21 раз ножом; почтить память человека, который разбился насмерть, упав с высоты; почтить память человека, который был убит взрывом бомбы… столько вариантов!» — поиздевалась «Новая звезда»,

Билл де Блазио и другие лидеры общины и политики преклонили колено Цитата из видео на YouTube

Некоторые комментаторы заметили, что США становятся настолько «ритуальной» страной, что даже японцы с их любовью кланяться с поводом и без позавидуют.

«Американские мысли действительно неуловимы. Чернокожие любят жареную курицу с арбузом, поэтому теперь нацисты глумятся над черными арбузами и жареной курицей. В прошлом году полицейский преклонил колено, задушив насмерть негра, а затем вы все преклонили колени в том же положении… что вы хотите сказать?» — задался вопросом еще один комментатор.

Рядовые китайцы крайне возмущены тем лицемерным шоу, что устроили демократы в США в связи с убийством Флойда. Совершенно понятно, что «мертвый негр» для них — это лучший инструмент для достижения своих политических целей. А цели — подавить все остатки американской национальной идентичности, что объединились вокруг Трампа. США — это больше не страна белых англо-саксонских протестантов, это страна черных и геев, говорят они. Только стоит за этим всё равно узкая человеконенавистническая горстка без рода и племени.