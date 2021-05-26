Челябинск, , 12:19 — REGNUM В Челябинской области за три года будет построено 22 школы. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

«Я объявляю старт масштабного строительства новых школ в Челябинской области», — объявил он депутатам Заксобрания.

Чиновник добавил, что в 2021 году построят три школы. Они будут находиться в Челябинске, Верхнеуральске и Кунашаке. Также сдадут 13 детских садов. Как заявляет Текслер, темпы строительства и тех, и других на Южном Урале сегодня беспрецедентные.