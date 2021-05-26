Москва, , 12:17 — REGNUM В рамках цифровизации к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) подключились первые микрофинансовые организации (МФО), сообщается на сайте Центрального банка России.

Подключение к инфраструктуре цифрового профиля портала госуслуг позволит российским гражданам взаимодействовать с МФО через интернет более удобным и безопасным способом.

Клиенты смогут дистанционно передавать в МФО сведения о себе для проведения идентификации и оценки кредитного риска при получении онлайн‑ и офлайн-займов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в будущем некоторые российские микрофинансовые организации будут вынуждены сократить объем выдачи займов.

Читайте подробнее: Части микрофинансовых организаций РФ предсказали уход с рынка