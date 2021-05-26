Уфа, , 12:17 — REGNUM Суд над серийным убийцей, которого обвинили в изнасиловании и убийстве 16-летний девушки, начался в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что убийство было совершено 20 лет назад. 26 мая 2021 года в Салаватском межрайонном суде началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении 45-летнего обвиняемого.

По версии следствия, весной 2001 года фигурант уголовного дела заметил около автовокзала в с. Месягутово 16-летнюю девушку и предложил подвести ее.

Следователи считают, что обвиняемый заехал с девушкой в лес, там ее изнасиловал и убил, а после вывез тело пострадавшей подальше в лес и скрылся с места преступления. Тело девушки нашил осенью 2001 года.

«Злоумышленник был раскрыт благодаря «почерку» совершения преступления, поскольку с 1998 по 2003 годы он похожим способом убил и изнасиловал еще 12 женщин на территории Свердловской области. За эти преступления он отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.