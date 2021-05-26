Ульяновск, , 12:15 — REGNUM В Ульяновской области прокуратура проводит проверку публикаций о возможном отравлении воспитанников одного из детских садов. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Речь идёт об одном из образовательных учреждений в Ульяновском районе. По данным местной прессы, могли заболеть несколько воспитанников детского сада при ишеевском лицее. Прокуратура проверяет данную информацию, а также деятельность должностных лиц детсада, местных органов власти и контролирующих структур в части соблюдения закона об охране здоровья несовершеннолетних.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

По неофициальной информации, дети могли отравиться.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2021 года в Ульяновске после распыления перцового баллончика в школе были эвакуированы порядка 800 детей. Несколько детей обратились за медицинской помощью.

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