Москва, , 12:14 — REGNUM Повышение собираемости налогов в России должно создать предпосылки к снижению НДС до 18%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил эксперт Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов: Владимир Саськов. Так он прокомментировал призывы Счетной палаты РФ к мораторию на повышение налогов.

«С этим невозможно не согласиться, — сказал экономист. — В большей степени актуальным остаётся вопрос повышения собираемости как налогов, так и таможенных платежей за счёт обеления экономики с последующим возвратом ставки НДС. Более того, повышение собираемости налогов, равно как и повышение эффективности государственных расходов, безусловно, должны будут сформировать предпосылки к снижению не только НДС до 18%, но и общему снижению налогового бремени на граждан и бизнес, в том числе за счёт отмены некоторых налогов, например транспортного».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что не всякое повышение налогов в РФ следует считать однозначно негативным явлением.

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