Москва, , 12:16 — REGNUM Один из сотрудников посольства Болгарии в России объявлен персоной нон грата в качестве ответной меры на действия болгарских властей. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Уточняется, что 26 мая посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота ведомства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в России

«Данная мера является ответом на принятое в апреле с.г. болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata дипломата посольства России в Софии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля стало известно, что ещё один российский дипломат объявлен персоной нон грата в Болгарии.