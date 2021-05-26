Дума, Сирия, , 12:18 — REGNUM Действующий президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма проголосовали на президентских выборах, посетив участок в городе Дума под Дамаском. Об этом сообщает 26 мая пресс-служба сирийского лидера.

Асады отдали свои голоса за одного из кандидатов примерно в 10:00 по местному времени (совпадает с мск). На президенте и его супруге не было защитных масок, местные жители радостно приветствовали их.

Министр информации Сирии Имад Сара сообщил журналистам о высокой активности избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост президента Сирии, которого избирают на семь лет, помимо Асада претендуют бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи.

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