Москва, , 12:13 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение эффективности территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

В частности, для оптимизации затрат на осуществление полномочий уполномоченным федеральным органом, управляющей компанией, упрощения администрирования предлагается предусмотреть возможность по решению правительства РФ объединения нескольких ТОР, входящих в состав одного региона.

Решение о возможности укрупнения созданных ТОР Дальнего Востока было принято по итогам проведения наблюдательных советов территорий опережающего социально-экономического развития Амурской области и Хабаровского края совместно с губернаторами регионов.

При объединении ТОР с различными правовыми статусами будет применяться уже действующий порядок, согласно которому за всеми резидентами сохраняются права, предоставленные им в момент получения статуса резидентов.

Одновременно изменениями ускоряется процедура получение статуса резидента ТОР и свободного порта Владивосток. Кроме того, реформируется институт наблюдательного совета свободного порта Владивосток.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект, уточняющий работу ТОР на Дальнем Востоке, внесен в Госдуму