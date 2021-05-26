Сана, , 12:11 — REGNUM На острове Маюн в Баб-эль-Мандебском проливе у побережья Йемена обнаружена загадочная военная база. Согласно спутниковым снимкам и собственным источникам, на которые ссылается Associated Press, объект расположен на ключевом маршруте поставок энергоносителей и коммерческих грузов.

Кому принадлежит база неизвестно, однако официальные лица Йемена не исключают возможной причастности Объединённых Арабских Эмиратов к строительству тайной базы. Отмечается, что несколько лет назад Абу-Даби уже пытался построить на острове взлётно-посадочную полосу длиной 5,6 километра. По данным издания, она позволяет легко наносить авиаудары по материковому Йемену, а также проводить любые операции в Красном море, Аденском заливе и и близлежащей Восточной Африке.

При этом также указывается, что ОАЭ ещё в 2019 году объявлял о выходе из ведущейся на юге Аравийского полуострова войны с хуситами.

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По мнению представителя компании Janes Джереми Бинни, это долгосрочная стратегическая цель — установить относительно постоянное присутствие.

«Возможно, речь идёт не только о войне в Йемене, и ситуацию с судоходством следует рассматривать как ключевую», — пояснил в беседе с агентством специалист.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.