Минск, , 12:11 — REGNUM Западное общество недовольно борьбой своих правительств с пандемией, поэтому они, стремясь отвлечь внимание от своих проблем, развязали «гибридную войну» против Белоруссии, которая «тем более экономически живая, им поперек горла». Об этом 26 мая в Минске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Войну мировоззрений мы, наверное, выиграли. Приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма, — поведал Лукашенко. — Они хотят ревизии именно сейчас. Их ложные убеждения в верховенстве права ничего не стоят на фоне попыток оправдать нацизм и переписать историю. Но наша сила в правде, а их, с позволения сказать, правда — в силе».

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«Посмотрите, какое сегодня идет беспрецедентное давление на страну, как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать с использованием самых грязных методов и технологий. Вся эскалация со стороны Запада — это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Белоруссии вооруженный мятеж и государственный переворот. И не получится. А знаете, почему? Не потому, что я или вы, все мы такие крутые или у нас лучшие спецслужбы в мире (хотя это отчасти и так). А потому, что Белоруссия — это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости», — заявил Лукашенко.

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Он также поделился мыслями о «белорусской нации» и «корнях национального самосознания», которое «растет из Великой Победы, когда наш народ противостоял геноциду». По мнению Лукашенко, всему миру понятно, что против постсоветской республики развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война. Он сообщил: «Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Белоруссию, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Белоруссия — это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война».

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«Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению, — сказал он. — Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Белоруссию!».