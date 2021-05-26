Саратов, , 12:17 — REGNUM В Саратовской области прекратилось действие постановления о продлении режима самоизоляции для жителей старше 65 лет. Согласно документу, ограничения действовали до 24 мая.

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В регионе при этом остается действующим постановление Правительства РФ, в котором работодателям рекомендовано осуществлять перевод сотрудников от 65 лет и старше на дистанционный формат работы, сообщает региональный оперативный штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 мая в Саратовской области сняли ограничения на поездки в целях отдыха и туризма, которые действовали с весны 2020 года.

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