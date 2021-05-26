Красноярск, , 12:09 — REGNUM За прошедшие сутки жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали семь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в оперативном штабе региона.

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За всё время в крае скончались 3710 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 73 037 носителей коронавируса, выздоровели 67 254 человека.

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