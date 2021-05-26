Прибайкальский район, Бурятия, , 12:09 — REGNUM Следователи в Бурятии займутся дававшими ложные показания свидетелями по делу о сбитой насмерть депутатом парламента Баиром Жамбаловым 17-летней девушке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«После вступления данного приговора в законную силу подлежат разрешению вопросы об уголовной ответственности ряда свидетелей по делу в связи с данными ими заведомо ложными показаниями в пользу депутата», — отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня, 26 мая депутат был признан виновным и приговорён к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении.

По всей видимости, в первую очередь СК заинтересует приятель депутата, предпринимателем Галустом Пилосяном, который пытался взять вину на себя. По его словам, перед поездкой они поменялись машинами с политиком.

«Несмотря на противодействия компании сторонников депутата, которые находились с ним на рыбалке, и которые давали в пользу или даже в угоду политику показания; несмотря на самооговор его приятеля, следствию удалось собрать доказательства и изобличить политика», — передаёт «МК в Бурятии» заявление представителя управления Дмитрия Столярова.

Напомним, следователи установили причастность к преступлению Баира Жамбалова ещё в апреле 2020 года. Тогда же в СК заявили, что Пилосяна могут привлечь к ответственности, если он продолжит давать заведомо ложные показания и оговаривать себя. Однако спустя год, в марте 2020 года на суде предприниматель вновь подтвердил свою виновность.

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