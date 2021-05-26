Москва, , 12:12 — REGNUM Известный сценарист Александр Бородянский намерен обанкротить киностудию «Ленфильм» из-за крупного долга за фильм про ФСБ. Индивидуальный предприниматель хочет получить 2,2 млн рублей задолженности.

Как следует из опубликованного намерения кредитора, Александр Бородянский, будучи индивидуальным предпринимателем, должен был получить 2,2 млн рублей за сценарий фильма под рабочим названием «Декабрь 1917» от старейшей петербургской киностудии. Заказ был выполнен в 2017 году, тогда же был переведен первый транш, однако остаток суммы автор сценария так и не получил и с тех пор судится с «Ленфильмом».

"Индивидуальный предприниматель Бородянский Александр обратился в арбитражный суд с заявлением о признании должника АО «Ленфильм» банкротом, — говорится в сообщении. — Задолженность должника подтверждается решением Арбитражного суда города Москвы от 7 февраля 2019 года».

Напомним, Александр Бородянский — заслуженный деятель искусств РФ, автор сценариев фильмов «Афоня», «Дамы приглашают кавалеров», «Мы из джаза», «Курьер», «Ворошиловский стрелок» и многих других.