Москва, , 12:08 — REGNUM Привлечение богатых граждан РФ к большему участию в формировании государственных доходов можно признать экономически рациональным решением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил старший научный сотрудник лаборатории исследований налоговой политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Громов. Так он прокомментировал призывы Счетной палаты РФ воздержаться от повышения налогов.

«Вопросы изменения налоговой нагрузки в экономике сегодня следует рассматривать в контексте двух стоящих перед государством задач: во-первых, улучшить инвестиционный климат и, во-вторых, преодолеть экономические последствия пандемии. И в том, и в другом случае необходимо, чтобы налоговая система в своих основах оставалась стабильной, однако это не значит, что налоговая политика должна стать консервативной, — сказал Громов. — Повышение налоговой нагрузки — вопрос тонкий. Важно учитывать, о ком и о каких налогах идет речь. Так, налоги не должны вести к снижению уровня жизни. Однозначно и то, что нельзя провоцировать «теневую» занятость ростом ставок».

Однако, как подчеркнул экономист, привлечение богатой части населения к большему участию в формировании государственных доходов можно признать экономически рациональным решением.

«Например, переход к прогрессивной шкале НДФЛ для покрытия расходов на лечение детей стал важной социальной мерой, от которой было бы неправильно отказываться из принципа ничего не менять», — сказал Громов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что перед властями РФ может встать проблема роста ставок отдельных налогов или сокращения действия налоговых льгот.

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